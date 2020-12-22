14 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı!Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI | ATV CANLI YAYINSilvio Berlusconi kimdir? | Neden hastaneye kaldırıldı? | Silvio Berlusconi sağlık durumu nasıl?Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı"Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? | Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı oldu? Çin aşısını mı Alman aşısını mı oldu?Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduHıncal Uluç'tan sert tepki: "Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in maaşlı elemanıdır"Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 14 Ocak PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 14 Ocak 2021 Perşembe
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI | ATV CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI | ATV CANLI YAYIN

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI | ATV CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Kasımpaşa son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, kupada son olarak Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Muğlaspor'u 5-0 mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesi, 14 Ocak Perşembe günü saat 20.45'de ATV ekranlarından izlenebilecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT