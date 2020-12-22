Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI | ATV CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Kasımpaşa son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, kupada son olarak Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Muğlaspor'u 5-0 mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesi, 14 Ocak Perşembe günü saat 20.45'de ATV ekranlarından izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)