Topuk Yaylası kampında Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira yönetiminde güç depolayan Fenerbahçe, kamptaki tek hazırlık maçında Csikszereda takımını 2-0 yenmiş kampın sona ermesinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Bu kapsamda yurt dışı kampı öncesi sarı lacivertliler, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar da maçı izlemek için Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe TV canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | FENERBAHÇE TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan hazırlık maçı 19 Temmuz Pazartesi (bugün)

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ilk 11'i: Berke Özer, Caulker, Lemos, Atilla Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Samatta, Sinan.

Mücadeleyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Fenerbahçe Slovenya’nın Bled bölgesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 günlük bir kamp yapacak. Sarı lacivertli takım, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al-Hilal

Fenerbahçe 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.