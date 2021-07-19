19 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Temmuz 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarıSteven Caulker: "Şampiyonluk hasretini bitireceğiz"İzmit'te feci iş kazası! Metal malzemelerin altında kalan 62 yaşındaki işçi hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde beklenen büyük müjdeyi açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin projesi bitti, inşasına başlıyoruz!İstanbul'da komşu dehşeti! Gel seni kayıkla gezdireyim deyip...Hedef Holding kimin, sahibi kim? | Namık Kemal Gökalp kimdir?Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linkiİstanbul ve Eskişehir'de 'Ucuz baklava' kuyruğu! Kavuran sıcağa aldırmadan saatlerde beklediler...
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki

Topuk Yaylası hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Kasımpaşa ile oynayacakları hazırlık maçıyla devam edecek. Bunun üzerine mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki aramaya başladı. Yayın linki haberimizde...

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yurtdışında düzenleyeceği ikinci etap kamp çalışmalarından önce Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçında kendini test edecek. Sarı lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmiş ve Sinan Gümüş ile Serdar Aziz'in goller sonucu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Kasımpaşa'ya karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilen Fenerbehçe'nin maçını takip etmek isteyenler internette Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki arıyor. İşte o link...

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki

 

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | FENERBAHÇE (FB) TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sarı lacivertli ekibin bu akşam saat 19.00'da Kasımpaşa ile mücadele edeceği maç FB TV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı FB TV'den canlı olarak izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın linki

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI

Sarı lacivertli ekip Kasımpaşa maçının ardından Slovenya'ya gidecek. Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı oynayacak. O hazırlık maçları ve tarihleri ise şu şekilde:

24.07 / 18:00    Udinese
27.07 / 18:00    Tabir Sezana
30.07 / 17:00     Al-Hilal

 

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT