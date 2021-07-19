Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yurtdışında düzenleyeceği ikinci etap kamp çalışmalarından önce Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçında kendini test edecek. Sarı lacivertli ekip ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmiş ve Sinan Gümüş ile Serdar Aziz'in goller sonucu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Kasımpaşa'ya karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilen Fenerbehçe'nin maçını takip etmek isteyenler internette Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle I Fenerbahçe (FB) TV canlı yayın izle linki arıyor. İşte o link...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | FENERBAHÇE (FB) TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sarı lacivertli ekibin bu akşam saat 19.00'da Kasımpaşa ile mücadele edeceği maç FB TV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı FB TV'den canlı olarak izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın linki

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI

Sarı lacivertli ekip Kasımpaşa maçının ardından Slovenya'ya gidecek. Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı oynayacak. O hazırlık maçları ve tarihleri ise şu şekilde:

24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al-Hilal