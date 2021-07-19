Topuk Yaylası kampında Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira yönetiminde güç depolayan Fenerbahçe, kamptaki tek hazırlık maçında Csikszereda takımını 2-0 yenmiş kampın sona ermesinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Bu kapsamda yurt dışı kampı öncesi sarı lacivertliler, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar da maç hakkında bilgi sahibi olmak için Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan hazırlık maçı 19 Temmuz Pazartesi (bugün)

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Fenerbahçe Slovenya’nın Bled bölgesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 günlük bir kamp yapacak. Sarı lacivertli takım, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al-Hilal

Fenerbahçe 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.