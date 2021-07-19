19 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'deNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2021 Pazartesi | Yengeç burcu, her şeyin istediğiniz gibi olamayacağını kabullenmeli ve biraz daha anlayışlı olmalısınız!19 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de19 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'deİzmir'de omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü, kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi TRT 2'deAşı olmayanlara yasak gelecek mi? Bilim Kuruluyla görüşen Muharrem Sarıkaya açıkladıFenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?19 Temmuz 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Topuk Yaylası kampında Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira yönetiminde güç depolayan Fenerbahçe, kamptaki tek hazırlık maçında Csikszereda takımını 2-0 yenmiş kampın sona ermesinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Bu kapsamda yurt dışı kampı öncesi sarı lacivertliler, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli taraftarlar da maç hakkında bilgi sahibi olmak için Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?  sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan hazırlık maçı 19 Temmuz Pazartesi (bugün) 
 Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE'NİN KAMP PROGRAMI

Fenerbahçe Slovenya’nın Bled bölgesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 günlük bir kamp yapacak. Sarı lacivertli takım,  burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00           Udinese
27.07 / 18:00           Tabir Sezana
30.07 / 17:00            Al-Hilal

Fenerbahçe  30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT