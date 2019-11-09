Fenerbahçe Kasımpaşa maç sonucu: 3-2 Fenerbahçe Kasımpaşa özet

İki takım Fenerbahçe Kasımpaşa dün gece karşı karşıya geldi.

İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maç sonucu ve Fenerbahçe Kasımpaşa özet detayları...

Fenerbahçe Kasımpaşa maç sonucu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçta 2 de kırmızı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'nin Vedat Muric'le penaltılardan attığı gollere Kasımpaşa Abdul Rahman Khalili'yle cevap verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti. İlk yarının sonunda Karim Hafez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa, 56. dakikada Ben Youssef'le skora tekrar dengeyi getirdi: 2-2. Bu gole 3 dakika sonra Serdar Aziz'le cevap veren sarı-lacivertliler, Mauricio Isla'nın 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak üstünlüğünü koruyup sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Kasımpaşa özet

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Haftanın açılış karşılaşmasını kazanarak puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa liderlik sevincini 8 hafta sonra yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 2. haftasını zirvede tamamlamıştı.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de 3 maç sonra kaybederek 12 puanda kaldı.

Muric gol sayısını 7'ye yükseltti

Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muric, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertlilerin maçta kazandığı iki penaltıyı da gole çeviren Muric, ligdeki gol sayısını 7'ye yükselterek takımının en skorer ismi olmayı sürdürdü.

Kadıköy'de 5. penaltı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı.

Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.

İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maç sonucu ve Fenerbahçe Kasımpaşa özet detayları...

Serdar Aziz siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Bu sezon 4. kez forma giyen Serdar, maçın 59. dakikasında Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde topu kafayla ağlara yolladı.

Serdar Aziz, geçen sezon devre arasında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde ise 2. kez gol sevinci yaşadı.

Isla'ya direkt kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Isla, Olivier Veigneau'ya yaptığı sert faul sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Isla, bu sezon Fenerbahçe'nin kırmızı kart gören ilk futbolcusu oldu.

Karim Hafez itirazlardan atıldı

Kasımpaşa'nın Mısırlı savunmacısı Karim Hafez, ilk yarının sonunda hakeme itirazlarından dolayı çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı gole çevirmesinin ardından Hafez, karşılaşmanın hakemine alkışla tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Alkışa devam eden Hafez, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kırmızı karttan sonra oldukça sinirlenen Karim Hafez'e Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de tepki gösterdi. Kemal Özdeş, oyun alanını terk etmeyen oyuncusunu iterek soyunma odasına gönderdi.