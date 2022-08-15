Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı izle | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapıyor. VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Emre Malok görev alıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ