Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Beinsports 1 şifreli bir kanal olduğundan, bu maçı izlemek isteyenlerin üyelik satın alması gerekiyor. Satın alma işleminin ardından kanalı canlı olarak izleyebilirsiniz.