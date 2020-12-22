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  3. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, kupada son olarak Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Muğlaspor'u 5-0 mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm maçları A Spor'dan naklen ve şifresiz izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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