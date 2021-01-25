Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de son haftaların çıkış yakalayan takımı Fenerbahçe, ligde çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak tekrar zirve yarışına atıldı. Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, bugün kazanması halinde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayacak.

25 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma naklen beINSPORTS 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe: (İlk 11) Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Kayserispor: (Muhtemel) Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Campanharo, Lennon, Daniel, Attamah, Henrique, Kanga