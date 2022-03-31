Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
KAYSERİSPOR İLK 11
33. SILVIU LUNG
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
10. OLIVER MICHEL KEMEN
17. EMRAH BAŞSAN
19. MARIO GAVRANOVIC
21. LIONEL JULES CAROLE
27. ONUR BULUT
45. YILDIRIM MERT ÇETİN
61. ABDULKADİR PARMAK
88. GUSTAVO CAMPANHARO
FENERBAHÇE İLK 11
1. ALTAY BAYINDIR
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
8. MERT HAKAN YANDAŞ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA
37. FILIP NOVAK