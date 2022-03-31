Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO

10. OLIVER MICHEL KEMEN

17. EMRAH BAŞSAN

19. MARIO GAVRANOVIC

21. LIONEL JULES CAROLE

27. ONUR BULUT

45. YILDIRIM MERT ÇETİN

61. ABDULKADİR PARMAK

88. GUSTAVO CAMPANHARO

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR

3. MINJAE KIM

4. SERDAR AZİZ

8. MERT HAKAN YANDAŞ

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

17. İRFAN CAN KAHVECİ

19. SERDAR DURSUN

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

26. MİHA ZAJC

27. MIGUEL CRESPO DA SILVA

37. FILIP NOVAK