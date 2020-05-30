Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Seyircisiz maçlar için taraftara yönelik proje

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında 12 Haziran Cuma günü İstanbul'da Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hazırlıklarına Riva'da devam ediyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 10.30'daki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla antrenmanı sürdürdü. İdman, dayanıklılık parkurlarıyla sona erdi.

Fenerbahçe'nin Riva'daki kampı 3 Haziran'a kadar devam edecek.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR İÇİN TARAFTARA YÖNELİK PROJE

Bu arada Sarı-lacivertli kulüp, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.

Kulübün yaptığı açıklamada, "Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde Fenerbahçeni yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy'de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün" denildi.

Taraftarların "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fenerbahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradan

satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan ücretsiz yararlanabileceği açıklandı.

Ayrıca kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresinden görebilecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA