Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda | Canlı Yayın Anlatımı

Covid 19 salgını ile 26.hafta sonrasında ara verilen Süper Lig Fenerbahçe Kayserispor maçı ile uzunca bir aradan sonra yeniden başlıyor. Her iki takımın istatistiki bilgileri, maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı , Fenerbahçe Kayserispor maçını canlı olarak nasıl takip edebileceğiniz ve diğer tüm detaylar haberimizde…

Ev sahibi takım Fenerbahçe 2019 – 2020 sezonunda oynadığı 26 karşılaşmada 11 maçta sahadan galibiyet ile ayrılırken 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe takımı oynadığı 7 karşılaşmada ise rakipleri ile yenişemedi ve puanları karşılıklı olarak paylaştı. Ligde 40 puan ile 7.sırada bulunan Fenerbahçe kalan son sekiz karşılaşmada sıralamada kendisine üst sıralarda yer bulabilmek için sahaya çıkacak.

Ligde son sırada bulunan Kayserispor takımı ise Pandemi sürecinden önce yakaladığı çıkışı devam ettirmenin ve düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor oynadığı 26 karşılaşmada 5 maçta sahadan galibiyet ile ayrılırken 14 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı 7 karşılaşmada ise rakipleri ile yenişemedi ve puanları karşılıklı olarak paylaştı. Kayserispor’un düşme hattının hemen üstünde bulunan Malatyaspor takımı ile arasında sadece 4 puan fark bulunuyor.

Ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunan Kayserispor kalesinde toplam 62 gol gördü. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 42 gol gören Kayserispor ligde bu alanda en fazla gol yiyen takım konumunda benzer şekilde misafir takım olarak oynadığı karşılaşmalarda sadece 12 gol atma başarısını göstererek bu alanda da ligin deplasmanda en az gol atan 3. takımı konumunda bulunmakta.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 12 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

68 x 105 yun alanı ölçütüne sahip 47834 Seyirci Kapasiteli Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde Pandemi sebebi ile seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek yardımcılıklarını ise VOLKAN AHMET NARİNÇ ve İBRAHİM BOZBEY yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise CİHAN AYDIN.

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında VAR’da BAHATTİN ŞİMŞEK, AVAR’da ise ERKAN ENGİN görev alacak.

FENERBAHÇE - HES KABLO KAYSERİSPOR EN FARKLI SKORLU MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig’de oynanan müsabakalar arasında birçok gollü maç bulunmakta. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4’lük sonuçlarla aldı.

Fenerbahçe takımı ise ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 skorlar ile tarihi farklara imza attı. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada UMUT BULUT’un 58.dakikada attığı tek gol ile Kayserispor sahadan 3 puan ile ayrılmıştı.

FENERBAHÇE 2019 - 2020 SEZONU TAKIM KADROSU

AHMET OYTUN ÖZDOĞAN - ALPER POTUK - ALTAY BAYINDIR - CENK ALPTEKİN - DENİZ TÜRÜÇ - DENİZ YILMAZ - EMİR MİRAY KÖKSAL - EMRE BELÖZOĞLU - EMRE NASUH - ERTEN ERSU - FERDİ ERENAY KADIOĞLU - GARRY MENDES RODRIGUES - GÜRKAN BAŞKAN - HARUN TEKİN - HASAN ALİ KALDIRIM - JAILSON MARQUES,SIQUEIRA - LUIZ GUSTAVO DIAS - MAURICIO ANIBAL ISLA - MAX BENNET KRUSE - MEHMET EKİCİ - MELİH BOSTAN - MEVLÜT ERDİNÇ - MİHA ZAJC - MUHAMMED GÜMÜŞKAYA - MUHAMMET ÖMER ÇAKI - MURAT SAĞLAM - NABIL DIRAR - OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN - OZAN TUFAN - ÖMER FARUK BEYAZ - SADIK ÇİFTPINAR - SERDAR AZİZ - SEYEDALLAHYAR -AYYADMANESHSHIADEH - SIMON AUGUSTIN FALETTE - TOLGA CİĞERCİ - TOLGAY ALİ ARSLAN - VEDAT MURIÇ

HES KABLO KAYSERİSPOR 2019 - 2020 SEZONU TAKIM KADROSU

ABDULKADİR TAŞDAN - AHMET KÜRŞAT KILIÇ - AHMET ZEKERİYYA KARTAL - AKSEL AKTAŞ - ALPAY ÇELEBİ (Kiralık geldiği takım: BEŞİKTAŞ A.Ş. ) - ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA - ARTEM KRAVETS - AYMEN ABDENNOUR - BARIŞ EMİRHAN DOĞAN - BEN RIENSTRA - BERKE KAYA - BERNARD MENSAH - BORA BARLAS - BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE - CRISTIAN-IONUT SAPUNARU - DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA (Kiralık geldiği takım: FRAPORT-TAV ANTALYASPOR ) - DOĞAN ALEMDAR - EMRE DEMİR - EMRE TAŞDEMİR (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. ) - ENVER CENK ŞAHİN - FURKAN POLAT - FURKAN ŞAHİN - GUSTAVO CAMPANHARO - HAKAN ARIKAN - HAKAN ÇITAK - HASAN HÜSEYİN ACAR - HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES - İSMAİL ÇİPE (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. ) - KARAHAN YASİR SUBAŞI - MARIO SITUM - MEHMET ERAY ÖZBEK - MERT KULA - MUHAMMED EREN ARIKAN - MURIS MESANOVIC - MUSTAFA BUĞRA İLTER - NURETTİN KORKMAZ - OĞUZHAN ÇAPAR - OSMAN CAN ÇÖTÜR - ÖMER MEMİŞ - ÖMER UZUN - PAUL-GEORGES NTEP DE MADIBA - PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA - RAMAZAN EMİRHAN CİVELEK (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. ) - SELAHATTİN SEYHUN - SILVIU LUNG - SİNAN AYHAN - TALHA SARIARSLAN - TANER GÜMÜŞ - UMUT EREN TUNÇ - ÜMRAN ZAMBAK - ZİYA ALKURT - ZORAN KVRZIC