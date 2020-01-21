Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Maçın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, maçta uzatmaya gidilecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets.