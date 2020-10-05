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  3. Fenerbahçe kimleri transfer etti 2020?

Fenerbahçe kimleri transfer etti 2020?

Süper Lig'de bu yıl transferin en hareketli takımı Fenerbahçe, şu ana kadar 16 transfer gerçekleştirdi.

Fenerbahçe kimleri transfer etti 2020? 1116

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri...