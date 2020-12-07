Fenerbahçe Kongre Üyesi ve aynı zamanda gazeteci/yazar Murat Zorlu, Mesut Özil iddiasının ardından gündeme geldi. Mesut Özil'in devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye imza atacağını belirten Murat Zorlu, sarı-lacivertliler tarafından merak edilen isimlerden birisi oldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu, "Bugün aldığım istihbarata göre; Mesut Özil, devre arası yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı. Peki, Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu kimdir? İşte detaylar...

MURAT ZORLU KİMDİR?

Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu bilinen Murat Zorlu, aynı zamanda Sports Digitale isimli YouTube kanalında 'Sadece Fenerbahçe' isimli bir programa sahip. Zorlu, bu YouTube kanalının aynı zamanda ortaklarından birisidir.

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Hali hazırda Arsenal'de forma giyen ancak son yıllarda oldukça büyük düşüş yaşayan ve İngiltere'de kalması beklenmeyen Özil'in, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi takıma gideceği konusu netleşmiş değiş. Son yıllarda adı sürekli Fenerbahçe ile anılan ve spekülasyondan ileri gidemeyen Mesut Özil için bir kez daha Fenerbahçe iddiası geldi.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu, "Bugün aldığım istihbarata göre; Mesut Özil, devre arası yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Taraftarı oldukça heyecanlandıran bu açıklamanın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.