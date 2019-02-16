Fenerbahçe Konyaspor maç özeti nedir? Maç sonucu nedir?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Atiker Konyaspor'un 55 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk takımda Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Buna rağmen geri adım atmayan Konya ekibi, 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 45+1'de Jailson'un golüyle geldi. 86'da Alper Potuk'un ağlara giden golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivetliler 24 puanla, Konyaspor ise 34 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ NEDİR? MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla'nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

88'

Sukru Saracoglu Stadium stadında ofsayta düşen taraf FENERBAHÇE takımı oldu.



87'

Ofsayta düşen takım FENERBAHÇE.



84'

Jailson sahadan çıkan oyuncu, Elif Elmas maça dahil olan oyuncu.



83'

KONYASPOR için oyuncu değişikliği. Moryke Fofana çıkan oyuncu, Yevhen Opanasenko giren oyuncu.



82'

Martin Skrtel topu kafayla KONYASPOR ağlarına göndermeye çalıştı fakat top kaleyi bulmadı.



82'

Sukru Saracoglu Stadium stadında, Mathieu Valbuena sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



82'

FENERBAHÇE oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Alper Potuk, çıkan oyuncu Victor Moses.



77'

İstanbul şehrinde Sukru Saracoglu Stadium stadyumunda oynanan maçta KONYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Mehmet Topal şutunu engellemeyi başardılar.



76'

Sukru Saracoglu Stadium stadında, KONYASPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



75'

KONYASPOR takımında oyuncu değişikliği, giren oyuncu Mustapha Yatabare , çıkan oyuncu Abdou Traore



74'

Sarı kart gören oyuncu Sadık Çiftpınar

62'

Sukru Saracoglu Stadium stadında oynanan maçta FENERBAHÇE oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Andre Ayew, sahayı terk eden oyuncu Miha Zajc.



62'

KONYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Mathieu Valbuena (FENERBAHÇE) şutunu kaleye bulmadan engellediler.



56'

FENERBAHÇE takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mathieu Valbuena.



51'

Maçta heyecanlı anlar. Jailson'nın şutu defanstan geri geliyor...



50'

Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Victor Moses (FENERBAHÇE).



48'

FENERBAHÇE , Miha Zajc ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

46'

Maçın ikinci yarısı başladı.



Sukru Saracoglu Stadium stadında oynanan maçta, hakem Firat Aydinus ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.



45+2'

Nabil Dirar asist yaptı.



45+2'

Skoru eşitleyen golü atan oyuncu Jailson. Durum şimdi 1-1.



45'

Jailson harika şut! Fakat KONYASPOR defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.



45'

Sukru Saracoglu Stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



45'

FENERBAHÇE takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mathieu Valbuena.



44'

Islam Slimani kafayla vuruyor, fakat top kaleyi bulmadı. FENERBAHÇE için şanssız an.



43'

Sukru Saracoglu Stadium stadında, Mathieu Valbuena sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



42'

FENERBAHÇE için ofsayt bayrağı havada.



36'

Gol! Moryke Fofana KONYASPOR adına skoru 0-1 yapan golü attı.



36'

FENERBAHÇE takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Sadık Çiftpınar tekrar sahadaki yerini aldı.



35'

Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.



32'

Kırmızı kart! Adis Jahovic kırmızı kart ile oyun dışında.



31'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Sadık Çiftpınar (FENERBAHÇE)



29'

Maçın hakemi, sarı kartını Nejc Skubic için kullandı.

26'

Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Jailson, sahadaki yerini alıyor.



25'

Ve hakem Firat Aydinus maçı tekrar başlattı.



24'

Firat Aydinus sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Jailson



23'

Islam Slimani kafayla vuruyor, fakat top kaleyi bulmadı. FENERBAHÇE için şanssız an.

18'

Firat Aydinus yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Sukru Saracoglu Stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Islam Slimani (FENERBAHÇE).



15'

İstanbul şehrinde Sukru Saracoglu Stadium stadyumunda oynanan maçta KONYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Mathieu Valbuena şutunu engellemeyi başardılar.



13'

Firat Aydinus elini cebine attı ve sarı kartını FENERBAHÇE takımının oyuncusu Martin Skrtel için kullandı.



12'

Sukru Saracoglu Stadium stadında, KONYASPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



11'

FENERBAHÇE için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Miha Zajc.



7'

FENERBAHÇE için ofsayt bayrağı havada.



7'

Maçın hakemi Firat Aydinus, FENERBAHÇE takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



5'

Ofsayta düşen takım FENERBAHÇE.



2'

Evet sevgili izleyiciler, şimdi Mathieu Valbuena, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.



1'

Müsabaka başladı.