Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI İZLE
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Cumartesi günü oynanacak maçları arasında Fenerbahçe ve Konyaspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, 7 maçta 17 puan toplayarak liderliği elinde bulunduruyor. Konyaspor ise bu sezon ligde iyi bir gidişat sergileyemeyen takımlar arasında yer alıyor. Konyaspor, ligde çıktığı 6 maçta 6 puan toplayarak 16'ıncı sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE - KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe - Konyaspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.
Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (4G 2B), daha önceki 29 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (26G 1B).
- Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 Süper Lig maçının 17'sini kaybeden Konyaspor (1G 1B), son dört karşılaşmanın ikisinden puanla ayrıldı (1G 1B 2M).
- Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe (5G 2B), en son 2011/12'nin ilk sekiz haftasını yenilgisiz tamamlamıştı (5G 3B).
- Dış sahada oynadığı son üç Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Konyaspor (2B 1M), tek sezonda dört maçlık bir seriyi en son 2008/09 sezonunda yaşamıştı (1B 3M).
- Bu sezon en fazla oyuncusu gol atan Süper Lig takımı olan Fenerbahçe, dokuz farklı isimden gol bulmayı başardı (Gökhan, Sosa, Samatta, Serdar, Pelkas, Valencia, Cisse, Ozan, Perotti).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Fenerbahçe (28); rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan ekip ise Konyaspor (7).
- Fenerbahçe formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol katkısı sağlayan Enner Valencia (1 gol & 1 asist), Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor (West Ham formasıyla 2 gol & 2 asist).
- Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe sağ beki Gökhan Gönül'den (14) daha fazla isabetli orta yapan tek isim, tecrübeli oyuncunun takım arkadaşı Caner Erkin (25).
- Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golde de pay sahibi olan Artem Kravets (4 gol & 1 asist), bu katkıların hiçbirini deplasmanda sağlayamadı.
- Erol Bulut (5G 2B), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk sekiz maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.