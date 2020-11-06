Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, 7 maçta 17 puan toplayarak liderliği elinde bulunduruyor. Konyaspor ise bu sezon ligde iyi bir gidişat sergileyemeyen takımlar arasında yer alıyor. Konyaspor, ligde çıktığı 6 maçta 6 puan toplayarak 16'ıncı sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe - Konyaspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ