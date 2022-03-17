Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Yayın linkine haberimizde yer verdik...
FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe – Konyaspor maçı 20 Mart 2022 Pazar saat 19.00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin. Bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki bağlantısına tıklayabilirsiniz.
FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Fenerbahçe – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE İLK 11
1. ALTAY BAYINDIR
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
10. MESUT ÖZİL
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA
41. ATTILA ARPAD SZALAI
KONYASPOR İLK 11
13. İBRAHİM SEHIC
4. ADİL DEMİRBAĞ
7. ZYMER BYTYQI
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
14. SONER DİKMEN
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
23. ENDRI ÇEKIÇI
28. MUSA ÇAĞIRAN
89. NEJC SKUBIC
93. AMILTON MINERVINO DA SILVA