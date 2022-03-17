Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki arıyor. Yayın linkine haberimizde yer verdik...

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe – Konyaspor maçı 20 Mart 2022 Pazar saat 19.00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin. Bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Fenerbahçe – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports HD 1'i izlemek için Fenerbahçe – Konyaspor maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR

3. MINJAE KIM

4. SERDAR AZİZ

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

10. MESUT ÖZİL

17. İRFAN CAN KAHVECİ

19. SERDAR DURSUN

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

26. MİHA ZAJC

27. MIGUEL CRESPO DA SILVA

41. ATTILA ARPAD SZALAI

KONYASPOR İLK 11

13. İBRAHİM SEHIC

4. ADİL DEMİRBAĞ

7. ZYMER BYTYQI

12. GUILHERME HAUBERT SITYA

14. SONER DİKMEN

17. SOKOL CİKALLESHİ

18. AMIR HADZIAHMETOVIC

23. ENDRI ÇEKIÇI

28. MUSA ÇAĞIRAN

89. NEJC SKUBIC

93. AMILTON MINERVINO DA SILVA