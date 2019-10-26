Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Canlı Yayın |beIN Sports 1 Takip et

Fenerbahçe - Konyaspor maçının karşılaşmasını canlı takip etmek futbolseverler maçı nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Fenerbahçe Konyaspor arasındaki bu kritik karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak izleyebileceksiniz

FENERBAHÇE -KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Konyaspor arasındaki bu kritik karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe – Konyaspor Maçı Canlı Skor Takibi için tıklayınız

FENERBAHÇE - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Azi, Hasan Ali, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Vedat Muriç

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Shengelia, Milosevic, Miya

İKİ EKİP 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

MAX KRUSE'DEN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'ye Alman futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.