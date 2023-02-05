Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?

Süper Lig 23. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?

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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?

Bu hafta Süper Lig 23. Haftada 6 Şubat Pazartesi günü oynanması beklenen Fenrebahçe- Konyaspor maçı hakkında TFF'den önemli bir açıklama yapıldı. Açıklama sonrası taraftarlar Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Konyaspor ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru da bulundu. Başvuru TFF tarafından onaylandı. Mücadele ise ileri bir tarihe ertelendi.


Fenerbahçe'nin ağırlayacağı Konyaspor maçı yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.

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FENRBAHÇE KONYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Süper Lig 23. Haftası'nda 6 Şubat Pazartesi oynanması planlanan Fenerbahçe- Konyaspor . olumsuz hava koşulları nedeniyle Konyaspor takımının 16.30’da kalkması planlanan uçak 5 saat rötar yaptı. Takım İstanbul'a gelemeyince maç ertelendi.

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