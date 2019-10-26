Süper Lig'de Fenerbahçe 9. hafta maçında Konyaspor'u konuk etti. Heyecanla devam eden maç sonuçlandı. Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Konyaspor ma sonucu ne? Kim yendi? Kim yenildi? Skor ne? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇ SKORU NE?

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe maçı 5-1'lik galibiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE: 5

KONYASPOR: 1

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Maç başladı.

2. dakikada sağ kanatta Victor Moses'ın pasında çizgiye inen Isla'nın ceza sahası içinde tehlikeli olabilecek pozisyonda çevirdiği top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

6. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı. Soldan Garry Rodrigues'in yaptığı ortada altı pas üzerinde topla buluşan Vedat Muriqi'nin tekte yaptığı vuruş, Ertuğrul'un da müdahale etmesiyle direkten döndü.

GOL | 11. dakikada Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues'in uzaktan yaptığı şık ve sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

GOL | 14. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Moses'ın ortasında Zanka'nın yaptığı vuruş, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

GOL | 16. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortayı ön direkte Ömer Ali Şahiner'in ıska geçmesi sonarsı Serdar Aziz, ters bir vuruş yaptı ve top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu: 2-1.

20. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazda Vedat Muriqi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

27. dakikada Konyaspor, Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı değerlendiremedi. Isla'nın kaybettiği top sonrası Mücahit Can'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş Serdar Aziz'in topu kesmesiyle kornere gitti.

GOL | 28. dakikada Konyaspor'un korneri sonrası kontratak şansı yakalayan Fenerbahçe'de Emre'nin pasında hareketlenen Ozan Tufan, topu karşı ceza sahasına kadar sürdükten sonra soldaki Rodrigues'e bıraktı. Garry Rodrigues topu tekrar ceza sahası ön çizgisindeki Ozan Tufan'a bırakınca, milli oyuncunun düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 3-1

SARI KART | Konyaspor'da Farouk Miya, 30. dakikada Moses'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

31. dakikada maçın en etkili ismi Garry Rodrigues'in soldan geliştirdiği atakta Skubic'ten sıyrılıp içeri çevirdiği topta Muriqi'nin yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

33. dakikada yine Rodrigues'in bıraktığı topta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

39. dakikada Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Miya'nın savunma arkasına attığı topa Mücahit Can hareketlense de Altay, zamanında çıkarak topu almayı başardı.

45+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korner sonrası Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

45+2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Muriqi'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ikinci yarı öncesi Mücahit Can'ın yerine Levan Shengelia dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ayrıca Ali Turan çıkarken Volkan Fındıklı oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası ön çizgisinde buluştuğu topu sol ayağından sağ ayağına alarak önünü boşalttı. Yaptığı vuruş Ertuğrul'da kaldı.

57. dakikada Konyaspor, etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde Moses topu uzaklaştırırken ceza sahası dışından Alper Uludağ'ın sert şutunu Altay, direk dibinden çıkarırken sonrasında sağ kanattan içeri çevrilen tehlikeli topa hiçbir Konyasporlu oyuncu müdahale edemedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kaburgasında sakatlığı nedeniyle ağrıları bulunan Emre Belözoğlu, 60. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maç içinde sakatlık problemi yaşayan Serdar Aziz, 69. dakikada oyundan çıkarken Sadık Çiftpınar oyuna giren isim oldu.

GOL | 78. dakikada Konyaspor'da Volkan Fındıklı'dan topu kapan Luiz Gustavo, direkt olarak ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarla kavuşurken Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında ilk golünü attı: 4-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yenen 4. gol sonrası Konyaspor'da 79. dakikada Miya oyundan çıkarken Riad Bajic oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Fenerbahçe'de Victor Moses'ın yerine Alper Potuk oyuna girdi.

GOL | 82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muriqi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir vuruşla skoru 5-1 yaptı.

SARI KART | 85. dakikada Luiz Gustavo, Shengelia'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAYDI?

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı.. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER KİMLERDİ?

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

YEDEKLER: Abdullah, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Sadık, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can

YEDEKLER: Mücahit, Volkan, Diagne, Selim, Bajic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve Max Kruse ile akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin bu karşılaşmada görev yapamıyor. Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor’da ise Yeni Malatyaspor maçının ilk dakikasında kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor.

KARŞILAŞMA LE İLGİLİ DETAYLAR

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