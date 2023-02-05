Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Pazartesi günü mücadele edecek olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı, hava muhalefetinden dolayı konuk takımın İstanbul'a gelememesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!

Süper Lig 23. Haftası'nda yarın oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konyaspor takımının 16.30’da kalkması planlanan uçak 5 saat rötar yaptı.

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MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Başka bir uçak ile gelecek olan takım tekrar kalkış yapamayınca Konyaspor İstanbul'a gelemedi. Konyaspor ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı. Mücadele ise ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe'nin ağırlayacağı Konyaspor maçı yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.

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