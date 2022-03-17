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Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Konyaspor maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe – Konyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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