Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Bu akşam Ülker Stadı'ndan oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte o isimler
Fenerbahçe - Konyaspor maçının merakla beklenen ilk 11'leri belli oldu.
FENERBAHÇE - KONYASPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Etiketler : maç
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