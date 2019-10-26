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Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Bu akşam Ülker Stadı'ndan oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte o isimler

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Konyaspor maçının merakla beklenen ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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