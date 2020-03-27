Fenerbahçe Kulübünden, Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Kayserispor FK, birlikte başaracağız." ifadesine...
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Kayserispor FK, birlikte başaracağız." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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