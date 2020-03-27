İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe Kulübünden, Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübünden, Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Kayserispor FK, birlikte başaracağız." ifadesine...

Fenerbahçe Kulübünden, Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Kayserispor FK, birlikte başaracağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT