Fenerbahçe Kulübü'nün yardım paketleri depremzedelere ulaştı!
Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok yerden depremzedeler için yardım eli uzatılırken, Fenerbahçeli taraftarlar ve Kadıköy Belediyesi'nin depremzedeler için yaptığı yardım Elazığ'a ulaştı.
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