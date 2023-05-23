Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

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Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

GOL SESİ ÇIKMADI

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK VAR

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

KAYNAK: AA

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