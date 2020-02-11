Fenerbahçe kupada yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor - Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT