Fenerbahçe maçı mağlup bitirdi! Hertha Berlin attı: 1-2

Hazırlık maçı kapsamında oynanan Fenerbahçe Hertha Berlin maçı 1-2 bitti.

Hazırlık karşılaşmasında Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybetti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada perdeyi 58. dakikada Redan açarken 81. dakikada Vedat Ibisevic Hertha Berlin’i 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe’de oyuna 81. dakikada giren Allahyar Sayyadmanes bir dakika sonra rakip ağları sarsarak skoru 2-1’e getirdi. Maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalayan sarı lacivertliler, bu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan ilk yarıda bileği burkulan Tolgay Arslan sakatlandığı için sahayı terk etmek durumunda kaldı.

Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynayacağı maçın ardından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup’ta mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin ilk rakibi 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih olacak.

ALTAY BAYINDIR İLK KEZ…

Ersun Yanal ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı. Serdar Aziz’in yerine Sadık Çiftpınar, kaleci Harun Tekin’in yerine de Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle elinde bulunan atel geçtiğimiz hafta çıkartılan kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayı ilk kez Hertha Berlin karşısında giydi.

Yanal, 61. dakikada da iki oyuncu değişikliğine gitti Victor Moses’ın yerine Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım’ın yerine de Abdülcebrail Akbulut oyuna girdi.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu 69. dakikada Ozan Tufan’ın yerine, 77. dakikada Garry Rodrigues’in yerine Yusuf Mert Tunç, 80. dakikada sakatlanan Alper Potuk’un yerine Allahyar Sayyadmanesh oyuna girdi.