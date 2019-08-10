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  3. Fenerbahçe Mathias Zanka transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Mathias Zanka transferinde mutlu sona ulaştı

Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir transfer etmek istediği Huddersfield Town forması giyen' Mathias 'Zanka Jorgensen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Mathias Zanka transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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