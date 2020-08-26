Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını Mauricio Lemos ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperin transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe daha önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Lemos, "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlayan Lemos, 1.85 boyunda ve 1995 doğumlu. Uruguay liginden Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Mauricio Lemos, Rubin Kazan'ın kendisini 400 bin euro'ya satın almasının ardından bir gün sonra İspanya'dan Las Palmas'a kiralanmıştı.

İspanyol ekibi, Lemos'un performansından memnun kalınca sezon başında oyuncuyu takımına katmak istedi. Ancak Barcelona'nın Lemos'a talip olması işleri değiştirdi. Herkes Lemos'un Barca'ya transfer olmasını beklerken, o Las Palmas'ta kalmayı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.