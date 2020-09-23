Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferini bitirdi

Sarı-Lacivertlilerin yeni golcüsü belli oldu. Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığı nedeniyle uzun süredir golcü arayışlarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferini bitirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde stadyumda çalınacak olan yeni gol müziği ile forvet transferinin açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992'de Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde doğdu.

Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.