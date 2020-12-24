Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile 23.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç sonucu: Fenerbahçe Medipol Başakşehir 4 1 Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 19:00

Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar), Ekrem Kan(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı

Yedekler

15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 27 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 4 Gaziantep FK 13 6 6 1 24 15 24 9 5 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 20 3 9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 10 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 11 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 18 -5 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 13 4 3 6 19 22 15 -3 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 12 -9 19 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 20 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 9 -15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları