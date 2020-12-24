Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile 23.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Medipol Başakşehir
|4
|1
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar), Ekrem Kan(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı
Yedekler
15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 77. Gökhan Gönül
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Süper Lig 14. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|27
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|4
|Gaziantep FK
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|24
|9
|5
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|20
|3
|9
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|10
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|11
|Kasımpaşa
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|18
|-5
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|15
|-3
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Denizlispor
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|12
|-9
|19
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|20
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|21
|BB Erzurumspor
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|9
|-15
Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları
|22.12.2020
|Galatasaray
|3-1
|Göztepe
|22.12.2020
|Hatayspor
|0-1
|Trabzonspor
|23.12.2020
|Kasımpaşa
|0-4
|Gaziantep FK
|23.12.2020
|Fenerbahçe
|4-1
|Başakşehir FK
|23.12.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Denizlispor
|23.12.2020
|Alanyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|24.12.2020
|Çaykur Rizespor
|Antalyaspor
|24.12.2020
|Sivasspor
|Gençlerbirliği
|24.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Beşiktaş
|24.12.2020
|Kayserispor
|Konyaspor