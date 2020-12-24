Şahit olarak yazılmak artık kabus değil:Altay-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladıÇin ilk yerli roketi Long March 8 uzaya fırlattı!Duygu Özaslan kırmızı renkli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki!Yaşlılığının korkulu rüyası tarihe gömülüyor: Tıp, bunamaya çare buldu!Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sosyal medya atışması!TRT1 Yayın Akışı |Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 24 Aralık 2020 Perşembe ?ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile 23.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç sonucu:

FENERBAHÇE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Fenerbahçe Medipol Başakşehir
4 1

Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 19:00

Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar), Ekrem Kan(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı

Yedekler

15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor148332392714
2Galatasaray1382323102613
3Fenerbahçe148242720267
4Gaziantep FK136612415249
5Beşiktaş127142519226
6Hatayspor13634141621-2
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor14554161720-1
10Göztepe144642017183
11Kasımpaşa14536162118-5
12Antalyaspor13454141617-2
13Konyaspor124351512153
14Başakşehir FK13436192215-3
15Çaykur Rizespor12435172015-3
16Sivasspor12354101214-2
17Gençlerbirliği12336101812-8
18Denizlispor13337132212-9
19Kayserispor1224661410-8
20MKE Ankaragücü1223714209-6
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT