Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalin ilk maçı Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Fenerbahçe, kupada son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 geçmişti. Başakşehir ise son 16 turunda Tuzlaspor'u 5-1'le geçmişti. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Fenerbahçe - Başakşehir arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 9 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Fenerbahçe - Başakşehir maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak.

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş