Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle paraya para demeyecek! Detaylar kalem kalem ortaya çıktı Fenerbahçeli taraftarların gelişi için gün saydığı Mesut Özil'in transferinde detaylar netleşmeye başladı. Fenerbahçe, Özil'in transferinde sponsorları devreye soktu, kulübün harcayacağı parayı önemli miktarda azalttı. Ayrıca kulübün Özil'in transferi ile elde etmek istediği gelir ise dudak şimdiden dudak uçuklatıyor.

1 10 2020 yılını transfer şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'de 2021 yılının ilk bombasının patlamasına kısa bir süre kaldı. Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna katmak için gün sayıyor.