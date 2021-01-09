Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle paraya para demeyecek! Detaylar kalem kalem ortaya çıktı
Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle paraya para demeyecek! Detaylar kalem kalem ortaya çıktı
Fenerbahçeli taraftarların gelişi için gün saydığı Mesut Özil'in transferinde detaylar netleşmeye başladı. Fenerbahçe, Özil'in transferinde sponsorları devreye soktu, kulübün harcayacağı parayı önemli miktarda azalttı. Ayrıca kulübün Özil'in transferi ile elde etmek istediği gelir ise dudak şimdiden dudak uçuklatıyor.