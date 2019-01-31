Fenerbahçe, Miha Zajc ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekip, orta sahasına yeni bir ismi daha dahil etti. Seria A ekiplerinden Empoli'den transfer edilen 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kanarya, bu transfer kapsamında Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 1.80 boyundaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA