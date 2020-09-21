Fenerbahçe, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'e teklif yaptı!

Bu yıl transfer sezonunun en çok konuşulan takımı Fenerbahçe, hem aldığı oyuncular ile hem de sattığı oyuncular ile spor basınından hiç düşmedi. Son olarak Vedat Muriqi'yi Lazio'ya rekor bir transfer bedeli ile satan sarı-lacivertliler, forvet bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Fenerbahçe, Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed için de resmi transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

2.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Forvet için Avrupa'dan üst düzey bir futbolcuyu getirme planı olan Fenerbahçe'nin, Zamalek'e Mostafa Mohamed için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı söylendi. El Nahar TV'nin iddiasına göre, oyuncunun kulübüne sonraki satıştan pay verileceği de eklendi. Ancak yine aynı kaynağa göre, Mısırlı kulübün bu teklifi reddettiği belirtildi.

Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek'in bu sebeple Fenerbahçe'yi geri çevirdiği ifade edildi.

22 yaşındaki Mostafa Mohamed, kariyeri boyunca çıktığı 107 müsabakada 35 gol 10 asistle oynamıştı.