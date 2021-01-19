Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Mke Ankaragücü ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Mke Ankaragücü
|3
|1
Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Volkan Bayarslan(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 71. İsmail Yüksek
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven, 4. Erdi Dikmen, 18. Şahverdi Çetin, 61. Yusuf Eren Göktaş, 21. Berke Gürbüz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|33
|18
|5
|Hatayspor
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|31
|5
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|27
|-1
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|10
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|24
|1
|11
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|12
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|13
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|14
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|15
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|16
|Çaykur Rizespor
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|21
|-11
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|14
|-13
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|4-1
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|2-0
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|0-2
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|1-2
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|MKE Ankaragücü