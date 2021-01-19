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Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Mke Ankaragücü ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç sonucu:

FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ
Fenerbahçe Mke Ankaragücü
3 1

Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.01.2021 19:00

Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Volkan Bayarslan(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 71. İsmail Yüksek

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven, 4. Erdi Dikmen, 18. Şahverdi Çetin, 61. Yusuf Eren Göktaş, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe18122438223816
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray18103534163318
5Hatayspor189452722315
6Alanyaspor1893629163013
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor18765202127-1
9Antalyaspor19676202625-6
10Yeni Malatyaspor186662524241
11Sivasspor18585202223-2
12Başakşehir FK18657252923-4
13Konyaspor186482624222
14Göztepe185762422222
15Kasımpaşa18648212922-8
16Çaykur Rizespor18567233421-11
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19BB Erzurumspor194411183416-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor183510173014-13

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
18.01.2021Kasımpaşa1-2BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe3-1MKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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