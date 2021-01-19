Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Mke Ankaragücü ile 18.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç sonucu: Fenerbahçe Mke Ankaragücü 3 1 Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.01.2021 19:00

Fenerbahçe Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Volkan Bayarslan(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan, 70. Serhat Ahmetoğlu, 71. İsmail Yüksek

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven, 4. Erdi Dikmen, 18. Şahverdi Çetin, 61. Yusuf Eren Göktaş, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 33 18 5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 31 5 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 27 -1 9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 24 1 11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 12 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 15 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 21 -11 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 14 -13

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları