Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta 2021? (Muhtemel ilk 11)

Süper Lig'de 42 haftalık maratonun 40.haftasına geldik. Koronavirüs salgınının gölgesinde oynanan ligde heyecanın bitmesine az bir süre kalırken kümede kalma savaşı ve şampiyonluk mücadelesi tam gaz sürüyor. Bu kapsamda ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligdeki bütün maçların aynı saatte başlıyor olması nedeniyle futbolseverler Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtını araştırıyor. Maç hakkında her şey ve iki takımın muhtemel ilk 11'i haberimizde...

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA 2021?

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak. Ankara'daki Eryaman Stadyumu'ndaki zorlu mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek. Zorlu müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Valencia.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Tiago Pinto, Alper Potuk, Lukasik, Lobzhanidze, Çekiçi, Paintsil.