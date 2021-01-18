Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, ligde 17 maça çıktı ve 35 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 17 maçta, 15 puanla 19. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe - Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Ankaragücü'nü konuk ettiği son 14 Süper Lig maçının 12'sini kazanan Fenerbahçe (2M), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 42 gol gönderdi.
- Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü (1B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 14 karşılaşmada alabilmişti (2B 10M).
- Son iki sezonda da Ankaragücü'ne birer kez yenilen Fenerbahçe (2018/19 & 2019/20), Süper Lig tarihinde rakibine üst üste üç sezon mağlup olmadı.
- Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezon üst üste üç iç saha karşılaşmasından galip ayrılamadı.
- Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçında da gol yiyen Ankaragücü (toplam 14), bu süreçte tek galibiyetini Denizlispor'u yenerek aldı (1B 5M).