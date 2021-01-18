Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, ligde 17 maça çıktı ve 35 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 17 maçta, 15 puanla 19. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fenerbahçe - Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ