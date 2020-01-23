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  3. Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.

Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA



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