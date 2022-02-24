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Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe son 32 turu karşılaşmasında Slavia Prag ile eşleşmişti. İlk maçını kaybeden temsilcimizin bir üst turan nasıl çıkacağı ise merak konusu haline geldi. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer?

UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek ekibi Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe, evinde rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Rövanş maçına çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekipte tur atlamak için hesaplar yapılıyor. Taraftarlar ise hangi şartlarda Fenerbahçe'nin rakibini eleyerek üst tura çıkacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için rakibini mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Evinde kaybetmesi sonucunda tur avantajını rakibine veren sarı-lacivertli ekipte rövanş mücadelesi belirleyici olacak. Alınacak galibiyetle Fenerbahçe üst tura çıkabilecekken, tek farklı galibiyetler ise Fenerbahçe'nin turlaması için yeterli olmayacak. Deplasman golü avantajının kalkmış olması ise temsilcimizin turlayabilmesi açısından önemli bir detay.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer?

FENERBAHÇE, SLAVİA PRAG KARŞISINDA TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe'nin üst tura çıkabilmesi için Slavia Prag'ı en az iki farkla mağlup etmesi gerekiyor. Evinde 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler deplasman golünün kalkması nedeniyle tek farklı galibiyetlerde elenmeyecek ama tur da atlayamayacak. Maçın tek farkla Fenerbahçe lehine sonuçlanması durumunda uzatmaya gidilecek.  Sonucun değişmemesi durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Maçtaki alınacak tüm beraberlik sonuçlarında turlayan taraf Slavia Prag olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer?

SLAVIA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Perşembe günü yapılacak. Zorlu karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Eden Arena'da oynanacak nefes kesecek müsabaka Exxen dijital platformundan canlı bir şekilde şifreli olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turu nasıl geçer?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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