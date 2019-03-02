Fenerbahçe, nefes aldı! Maçta 5 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı

Müsabakada perdeyi konuk takım Rizespor, Melnjak'ın golüyle 4. dakikada açtı: 1-0. Geriye düşen Fenerbahçe, baskısını arttırdı. 22'de Serdar Aziz ve 40'da Soldado'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Rizespor, 55'de Dario'nun golüyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada son sözü Fenerbahçe söyledi. Serdar Aziz'in yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Moses, skoru 3-2 yaptı.

Öte yandan Karadeniz temsilcisinde Mykola Morozyuk, 42'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı Kanarya, ligde 3 maç sonra galip geldi.

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten sarı-lacivertliler, 14. sıraya yükseldi. Rizespor ise 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay Arslan, Zajc, Valbuena, Soldado

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoluma, Muriqi



Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

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