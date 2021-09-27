Fenerbahçe - Olympiakos maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç tl? | Fenerbahçe - Olympiakos maç bilet alma ekranı

Fenerbahçe Avrupa serüvenine devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi D 2. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olympiakos'u evinde ağırlayacak. Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler bu defa kazanmak istiyor. Bu önemli maçın bilet fiyatları belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve bilet fiyatları merak edilmekte ve internette bu bilgiler aratılmakta. Bu kapsamda, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Avrupa ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularını haberimizde yanıtlıyoruz.

Fenerbahçe bu sene Avrupa kupalarındaki ikinci maçına hazırlanıyor. Evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maç Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe taraftarları biletlerini passo.com.tr üzerinden satın alabilirler. Maçın bilet fiyatları aşağıda yer almaktadır.

Passo.com.tr bilet linki için tıklayınız

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL

KENDİ LİGİNDE LİDER

Yunan temsilcisinin maçta en büyük kozu hücum hattı olarak gözüküyor. Eski bir Fenerbahçe’li Valbuena olmak üzere El Arabi, Onyekuru ve Soares gibi ayaklara sahip Olympiakos 4. Haftası geride kalan Yunan Süper Ligi’nde 10 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi grubundaki kalan maçları aşağıda yer almaktadır.

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt