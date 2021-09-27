UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile karşılaşmış ve 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçına evinde Olympiakos karşısında çıkacak olan temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyenler ise internette Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günün oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Temsilcimizin 3 puan için sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen şifreli olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maç saatinde karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.