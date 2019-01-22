Fenerbahçe Opet, CSM Bükreş'i konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe Opet, CSM Bükreş ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında, başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş'ın yaptığı ve geçtiğimiz sene ilk Romanya şampiyonluğunu elde eden CSM Bükreş'i konuk edecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda 18.30'da başlayacak mücadele öncesinde Fenerbahçe 6 puanla ilk sırada bulunurken, CSM Bükreş averajla 3'üncü sırada yer alıyor.

Başantrenör olarak CSM Bükreş ile Türkiye'de mücadeleye çıkacak olan Ferhat Akbaş, zorlu maç öncesi şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye dönmek ve kendi ülkemde olmak her mutlu ediyor. Fenerbahçe'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sistemimizde değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Bu sisteme alışma süreci geçiriyoruz. Bunlara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahadan iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

DHA