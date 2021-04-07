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Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Vitra karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının yanı sıra maçı canlı takip etmek için Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle başlıklarıyla aramada bulunuyor.

Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle

Her maçı büyük heyecana sahip olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı  VitrA Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşacak. 

FENERBAHÇE OPET- ECZACIBAŞI VİTRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynanacak olan Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçı 7 Nisan Çarşamba (bugün) oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 14.00'de başlayacak olan zorlu mücadele TRT Spor 2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

1-1 eşitliğin olduğu seride bu maçı kazanan takım finale yükselecek.

Maçın baş hakemi Nurper Özbar, yardımcı hakemi ise  Metin Korkut olacak.

Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE OPET- ECZACIBAŞI VİTRA MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı VitrA maçı TRT Spor 2'den canlı yayınlanıyor. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA maçı canlı izle.

Maçın ilk setini Eczacıbaşı VitrA, 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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