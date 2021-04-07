Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle
Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Vitra karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının yanı sıra maçı canlı takip etmek için Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle başlıklarıyla aramada bulunuyor.
Her maçı büyük heyecana sahip olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE OPET- ECZACIBAŞI VİTRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynanacak olan Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçı 7 Nisan Çarşamba (bugün) oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 14.00'de başlayacak olan zorlu mücadele TRT Spor 2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
1-1 eşitliğin olduğu seride bu maçı kazanan takım finale yükselecek.
Maçın baş hakemi Nurper Özbar, yardımcı hakemi ise Metin Korkut olacak.
FENERBAHÇE OPET- ECZACIBAŞI VİTRA MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE
Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı VitrA maçı TRT Spor 2'den canlı yayınlanıyor. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA maçı canlı izle.
Maçın ilk setini Eczacıbaşı VitrA, 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.