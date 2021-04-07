Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı Vitra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her maçı büyük heyecana sahip olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE OPET- ECZACIBAŞI VİTRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynanacak olan Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçı 7 Nisan Çarşamba (bugün) oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 14.00'de başlayacak olan zorlu mücadele TRT Spor 2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

1-1 eşitliğin olduğu seride bu maçı kazanan takım finale yükselecek.

Maçın baş hakemi Nurper Özbar, yardımcı hakemi ise Metin Korkut olacak.