Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi! Finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu
Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, 2-1 geriye düştüğü maçta Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.
Her maçı büyük heyecana sahip olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü ve son maçında kozlarını paylaştı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 14.00'de başlayan zorlu mücadeledenin ilk setini Eczacıbaşı VitrA, 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setini 25-19 kazanan Fenerbahçe setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti Eczacıbaşı VitrA 25-21 kazandı. Fenerbahçe için dönüm seti olan dördüncü seti Fenerbahçe Opet 25 -19 kazandı.
FİNAL SETİ HEYECANA SAHNE OLDU
Karşılıklı sayılarla geçen sette Fenerbahçe Beko rakibini 15-12 yenerek Vakıfbank'ın rakibi oldu.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KANITLADI
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Şampiyonlar Liginde de mücadele etmeye hak kazandı.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.