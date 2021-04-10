Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet - Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3 maçlık seri sonunda 2 yenen Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları’nı yenerek finale yükselen Vakıfbank serinin ikinci maçında kozlarını paylaşacak. İlk maçta Vakıfbank - Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenmişti. FENERBAHÇE OPET- VAKIFBANK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank arasındaki final serisinin ikinci maçı 13 Nisan Salı günü Vakıfbank Spor Sarayı oynanacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor 2 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Seride 3 galibiyete uzanan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Final serisinin üçüncü maçı ise 16 Nisan Cuma günü saat 20.00’da Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak. Tayfun Altuntaş Editör Fenerbahçe Opet